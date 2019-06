"Lo hanno zaccagnato al petto". Così il poliziotto è stato trafitto

Il coltello è lungo. Troppo. Le macchie di sangue sporcano 12, forse 13 centimetri della lama. L’arma bianca è affondata nella carne di un poliziotto ora in gravi condizioni in ospedale. "Lo hanno saccagnato", urlano i colleghi in divisa.

Sono le 13 in via Cochi a Tor Bella Monaca, difficile periferia alle porte della Capitale. L’agente è a bordo della volante “48” insieme ad altri colleghi. Come ogni giorno, come sempre, interviene sul posto dopo la segnalazione di un danneggiamento. “Normale routine”, avrà pensato. Non è così. Appena apre lo sportello posteriore dell’auto, viene aggredito (“attinto”, in gergo) da un uomo armato di coltello che lo trafigge più volte al petto. Le ferite sono profonde.

È lo stesso poliziotto a chiamare i soccorsi in un contatto radio drammatico che ilGiornale.it può mostrare in esclusiva (ascolta qui). "Sono yuri, sono stato attinto al petto - si sente dire - perdo molto sangue". La centrale invia i soccorsi. Ma sono i colleghi a caricarlo sulla volante e portarlo “al volo” in ospedale. “L’ambulanza non arrivava”, sussurrano fonti di polizia. In quei momenti ogni istante può valere la vita. Ora il ferito è ricoverato al policlinico Casilino. “Non sta benissimo”, dicono i suoi colleghi preoccupati. Ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. I medici hanno predisposto il suo trasferimento all’Umberto I per l'operazione. “È vigile”, riferisce un agente dal nosocomio. “C’è mancato poco, ma ora da quello che dicono devono solo tirare fuori una sacca di sangue e ricucirlo dentro e fuori”.

[[video

]]

Due agenti sono rimasti sul posto dopo aver bloccato e ammanettato l’aggressore. Si tratta di Pietro Muraca, un “soggetto conosciuto” di Tor Bella Monaca.