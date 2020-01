Incidente a Guidonia, donna ubriaca investe pedone e si schianta

Incidente stradale a Guidonia. La conducente di un’auto ha investito un pedone per poi schiantarsi contro le vetture in sosta. È accaduto all’alba in via Roma, strada principale del comune della provincia nord est della capitale. Grave l’uomo travolto dalla Lancia Ypsilon, trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova in prognosi riservata. In totale i feriti sono due.

Era ubriaca al volante della sua auto alle 5.30 di mattina e, dopo essersi scontrata con alcune vetture, ha investito un 57enne. Per questo una 22enne è stata denunciata per lesioni stradali gravi dai carabinieri della compagnia di Tivoli. L’uomo è stato ricoverato al Policlinico Umberto I. Mentre la giovane, trovata con tasso alcolemico di 1.40, è stata trasportata in ospedale in stato di choc. L’incidente stradale si è registrato come detto poco dopo le 5:00 di venerdì 10 gennaio.

Secondo quanto ricostruito, la vettura, condotta da una ragazza di 22 anni residente a Colle Fiorito di Guidonia, viaggiava in direzione della capitale quando ha perso il controllo della vettura e ha impattato contro alcune auto in sosta sulla via, poi ha investito il pedone, un artigiano di 57 anni residente nel comune della città dell’Aria.

Allertati i soccorsi le condizioni del 57enne sono apparse da subito gravi. Trasportato dall’ambulanza del 118, le sue condizioni sono gravissime. Ferita anche la ragazza alla guida della Lancia. Sotto choc la 22enne è stata trasportata al nosocomio di Tivoli con delle lievi lesioni. Chiusa via Roma per consentire i rilievi, sull’incidente stanno terminando gli accertamenti i carabinieri della tenenza di Guidonia e quelli del nucleo radiomobile operativo della compagnia di Tivoli.

Solo pochi giorni fa ancora una tragedia a Roma. Un incidente grave che ha interessato quattro persone, tra queste una bimba di soli 4 anni. Un uomo italiano di 68 anni, alla guida di un furgone Peugeot Boxer, ha perso il controllo del mezzo e ha investito tre persone in via Vicoforte, nella zona di Casalotti, a Roma. Le persone ferite sono una donna albanese di 67 anni, una moldava di 36 e una bambina di 4 anni, rispettivamente nonna, mamma e figlia, che sono state trasportate in codice rosso al Gemelli.

Non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente del furgone è stato trasportato in codice giallo all’Aurelia Hospital dove è stato sottoposto alle analisi sullo stato alcolemico e tossicologico. L’incidente è avvenuto alle 13.30 e sul posto sono intervenute le pattuglie del XIII gruppo aurelio della polizia locale di Roma capitale, diretto da Massimo Fanelli. Questi agenti si sono occupati dei rilievi scientifici sul furgone e della gestione del traffico.