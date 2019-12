Ladispoli, preso spacciatore: in casa aveva un chilo di erba

Pronto a spacciare erba. A finire nei guai un 27enne di Ladispoli. Sono stati i carabinieri della locale stazione, unitamente ai militari del nucleo cinofili di Roma - Santa Maria di Galeria, a procedere al controllo e alla perquisizione dell’abitazione del giovane, oggetto di attenzione da alcuni giorni per i suoi movimenti sospetti e per un insolito andirivieni nei pressi del suo appartamento.

All’interno di una stanza i militari hanno rinvenuto una serra con 4 piante di erba e oltre 1,5 chili della stessa sostanza già essiccata. Arrestato. Quanto rinvenuto, che immesso nel mercato della droga avrebbe fruttato svariate migliaia di euro, è stato sottoposto a sequestro. Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno arrestato un 23enne, controllato presso un ristorante del luogo dove svolgeva la sua attività lavorativa in qualità di cuoco, trovandolo in possesso di 83 grammi di hashish ed erba, occultati all’interno del suo armadietto personale. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Solo poche ore prima un’altra operazione di polizia. Questa volta nei quartieri borderline della capitale. Fermata una donna che sfrecciava a tutta velocità durante la notte per le strade di una delle più importanti piazze di spaccio dell’area nord est della città. Alla guida della Volkswagen Golf una ragazza. La corsa ha insospettito gli agenti delle volanti della questura di Roma che hanno poi fermato l’automobilista trovandola in possesso di oltre 20 grammi di cocaina.

I fatti hanno preso corpo intorno alle 2:30 della notte fra il 4 ed il 5 dicembre quando gli agenti si sono visti sfrecciare sulla via Nomentana l’auto sospetta appena uscita da via del Casale di San Basilio. Gli agenti invertono la marcia e si lanciano all’inseguimento della vettura fermandola poi all’altezza dell'incrocio fra via Jacopone da Todi e via Ugo Ojetti, a Talenti. Alla domanda su cosa ci facesse a quell’ora da sola lontana chilometri dalla sua abitazione, risultata essere in una frazione del comune di Guidonia Montecelio, la donna non ha però saputo fornire spiegazioni agli agenti.

Sempre più nervosa dopo essere caduta in contraddizione la 39enne ha quindi tentato di disfarsi di un involucro sospetto, ma è stata notata dai poliziotti. Nell’involucro c’erano infatti due bustine contenenti 22 grammi di polvere bianca, poi risultata essere cocaina, che la donna aveva acquistato nella vicina San Basilio per poi poterla rivendere al dettaglio al suo giro di clienti. Sequestrati i 22 grammi di droga. La 39enne è stata quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.