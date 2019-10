Licenziata, tenta il suicidio lanciandosi da un cornicione

Viene licenziata e tenta il suicidio. È accaduto ieri, a Roma, ai Parioli, in via Bellini. Siamo in pieno centro della città. È stato un vigile del fuoco, insieme ad altri tre poliziotti tra cui un dirigente del commissariato Salario Parioli ad afferrare, da un cornicione di un palazzo, una donna che minacciava di gettarsi nel vuoto.

La donna, che ha giustificato il suo gesto per il licenziamento appena comunicatole, ha rifiutato anche il contatto visivo con il personale delle forze dell’ordine intervenute e pretendeva, per desistere dalla sua idea, una revoca del provvedimento di licenziamento.

Quando la trattativa è arrivata a una fase di stallo, i poliziotti l’hanno sollevata e trascinata oltre il muretto mettendola in sicurezza. La donna, dopo esser stata visitata dal personale sanitario, è stata accompagnata in commissariato dove è stata rassicurata dalla sua datrice di lavoro che le ha concesso 8 giorni di ferie.

Questo caso ricorda un fatto analogo accaduto poco tempo fa a Roma. Quando un uomo ha tentato il suicidio gettandosi nel biondo Tevere. I vigili del fuoco lo hanno salvato all’altezza di Ponte Testaccio. L’uomo ha cercato di compiere il gesto estremo la mattina presto.

Era poco prima delle 6.40 quando il 66enne italiano, per motivi non noti, probabilmente affetto da depressione, si è gettato in acqua, con l’intento di togliersi la vita. L’uomo aveva con sé, portandolo sulle spalle, uno zaino pieno di libri, forse per riuscire ad andare a fondo.

A dare l’allarme un passante che, notando il gesto estremo, si è preoccupato per le sue condizioni di salute, visto il salto di diversi metri e la corrente del fiume, che avrebbe potuto ucciderlo in breve tempo, trascinando via il suo corpo.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenute le squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco che si sono messe subito al lavoro per salvarlo.