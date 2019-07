Mancano pochi centesimi di resto, titolare di un market picchiato da due donne

Si sbaglia a dare il resto a due clienti e viene aggredito con calci e pugni. E’ successo a Monterotondo dove due donne, entrambe di Mentana, in evidente stato di alterazione da alcool, hanno colpito ripetutamente il titolare 47enne di un minimarket e suo figlio 19enne per la mancata restituzione di poche decine di centesimi a seguito dell’acquisto di alcune bevande. Ma non è finita qui perché nel corso della lite le donne hanno messo a soqquadro il negozio danneggiando anche alcuni prodotti esposti sugli scaffali.

Immediatamente, su richiesta del NUE 112, sono intervenuti sul posto - nei pressi dell’Arco di San Rocco, nel centro storico del Comune della provincia nord di Roma - i militari della Sezione Radiomobile allertati dalla segnalazione di una violenta colluttazione all’interno di un minimarket gestito da un cittadino del Bangladesh. Le donne, una 40enne e una 37enne, alla vista dei militari hanno ulteriormente dato in escandescenze cercando di colpire anche loro e pronunciando espressioni ingiuriose e minacciose.

Solo dopo alcuni minuti di concitazione i Carabinieri sono riusciti a bloccarle e ad arrestarle. Le due non sono nuove ad episodi di questo tipo: erano, infatti, già note alle forze dell’ordine per danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo un breve passaggio in caserma per gli atti di rito le esagitate sono state portate nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G. di Tivoli. Mentre, nel centro storico, sono proseguiti i controlli dei Carabinieri in locali e market per verificare che rispettassero il divieto di vendita degli alcolici dopo le 22.