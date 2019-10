Metro a Roma, biglietto "smart"? "Addebitati 7 euro sulla carta di credito"

Il servizio "Tap&go" era stato inaugurato in pompa magna solo pochi giorni alla presenza del sindaco Virginia Raggi. Ebbene, ha già dato notevoli problemi a tanti passeggeri della metropolitana di Roma che, dopo aver pagato il proprio biglietto con la carta di credito contactless, si sono visti addebitare 7 euro anziché 1,50 euro.

Atac è subito intervenuta per chiarire: "Si tratta di una pre-autorizzazione eseguita dal circuito bancario e del tutto indipendente da Atac". A segnalare il problema è stata Susanne Meurer che, una volta tornata a casa e controllato l'estratto conto, ha visto di aver pagato il viaggio dalla stazione Spagna a Vittorio Emanuele invece di 1,50 euro la bellezza di 7 euro, ossia il costo di una corsa giornaliera. "Mi è sembrato eccessivo così ho provato a mettermi in contatto con la municipalizzata telefonicamente per chiedere chiarimenti ma dopo 20 minuti di attesa ho desistito", racconta a Repubblica con aria visibilmente seccata.