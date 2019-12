"Basta alcool", ma i due pugili mettono al tappeto un barista

Violenza senza fine: calci, pugni, testate e persino un morso. Due ragazzi finiti in ospedale con le ossa rotte e la frattura dello zigomo naso. Sono pugili sul ring e picchiatori per bere gratis nella vita. Sono stati arrestati per lesioni personali aggravate e tentata estorsione Manuel Parrini, ventiduenne boxeur, già Guanto D’oro dilettanti nel 2018, della Garbatella e l’amico Alex Refice, classe 1995, di Tor Marancia. Entrambi sono di Roma, come scrive il Messaggero.

Sono stati fermati dagli agenti dopo la notte brava in un locale dell’Eur. Hanno messo al tappeto un buttafuori e un barista nel corso di una serata evento organizzata da una palestra, procurando al primo un trauma cranico per i colpi subiti giudicato guaribile in trenta giorni. Il processo a loro carico inizierà a febbraio ma nel frattempo, come ha stabilito il giudice, tornano in libertà. Ecco come si sono svolti i fatti.

I due erano entrati nel locale al momento della chiusura. Pretendevano di bere e ricevuto il diniego da parte del personale dipendente, sono andati su tutte le furie, urlando al barista: “Se non ci dai da bere avrai problemi quando esci da qui” . Poi lo hanno accerchiato e uno dei due, da quanto ricostruito attraverso le testimonianze, lo avrebbe colpito alle spalle con un fortissimo pugno in volto. Dopodiché entrambi i pugili si sarebbero scagliati contro il buttafuori che era intervenuto, mettendolo al tappeto e poi continuando a prenderlo a calci ripetutamente, anche sulla testa, mentre era ancora riverso sul pavimento.

Spavaldi e indomiti, fermati poi per il controllo, hanno continuato a ribadire le loro ragioni in piazza: “A noi non si dice di no, altrimenti attacchiamo. Noi siamo pugili figurati se ci mettono paura du' co... che fanno finta de fa' i buttafuori” . Dopo avere lasciato i due a terra, sono stati visti allontanarsi mente si complimentavano a vicenda e si cambiavano pacche sulle spalle per il bel lavoro svolto.