Palazzo occupato a Primavalle: tensioni per lo sgombero

È in corso lo sgombero dell'ex istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle (Roma). Le operazioni, già annunciate da mesi, sono iniziate nella notte (guarda il video).

Sono circa 150 gli agenti in tenuta antisommossa che stanno cercando di liberare l'istituto occupato da 340 persone, tra cui 80 minori. " Noi da qui non andiamo via, bastardi ", hanno urlato i 50 che resistono all'interno, sulla terrazza più alta, mentre gli altri occupanti sono fuori in attesa di soluzioni alternative.

Nelle prime ore della giornata vertici della Questura e della Polizia Locale hanno avviato una vera e propria trattativa con i rappresentanti delle famiglie che occupano l'edificio. Personale delle forze dell'ordine presente sul posto sta nel frattempo identificando molti occupanti.

Alcuni occupanti hanno intanto dato fuoco a copertoni e mobili per impedire alle forze dell'ordine l'accesso all'edificio. I blindati della Polizia stanno cercando di avanzare, ma le fiamme rallentano il passaggio. " Sono 700 poliziotti 'incazzati', se non cediamo entrano e ci fanno male. Dobbiamo essere pronti a combattere, a resistere ". A dirlo con un megafono una ragazza presente nello stabile di via Cardinal Capranica.

" Nessuna tolleranza e nessuno sconto ai violenti che occupano, incendiano e attaccano le Forze dell'Ordine. Lo stabile è pericolante, immigrati e centri sociali che fanno le barricate mettono a rischio l'incolumità di donne e bambini. I cittadini romani e gli italiani meritano legalità. Stiamo recuperando anni di assenza ", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Circa 50 persone sono ancora barricate all'interno per scongiurare l'irruzione della polizia. " Sono italiana come voi, quale è la soluzione? Mettermi in mezzo alla strada. Arrestami, sai quanto cazzo me ne frega? Arrestami, almeno mangio tutti i giorn i", si è sfogata una donna barricata sul tetto. Da 19 anni gli occupanti hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio condominio con appartamenti e un orto per la produzione propria. Alcune famiglie hanno deciso invece di accettare gli alloggi alternativi proposti.

Gli operatori di Roma Capitale hanno proposto supporto e accoglienza in strutture alternative a tutte le 199 persone in condizioni di fragilità che si sono sottoposte al censimento nell'immobile di via Cardinal Capranica. Sul posto sono a disposizione dei bus dell'Atac per il trasferimento delle persone nelle strutture a loro riservate.