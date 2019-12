Paolo Genovese aveva chiesto di incontrare i genitori di Camilla e Gaia

Un piccolo gesto di umanità per esplicitare il proprio sostegno alle famiglie di Camilla e Gaia dopo il dramma verificatosi vicino a Ponte Milvio: questo l'intento di Paolo Genovese, che aveva chiesto di incontrare i genitori delle due ragazze. L'uomo avrebbe voluto fortemente far sentire la propria vicinanza ai parenti delle vittime e perciò si è confrontato con il difensore del figlio Pietro, l'avvocato Gianluca Tognozzi, poiché voleva assicurarsi di evitare di irrompere bruscamente in un momento davvero difficile per i von Freymann e dei Romagnoli. La conferma della richiesta del regista è stata confermata da entrambi gli avvocati.

Nello specifico, come riporta il Corriere della Sera, Cesare Piraino che assiste i Romagnoli ha fatto sapere: " Il regista avrebbe voluto un incontro ma emotivamente non era il momento adatto, abbiamo risposto che una lettera sarebbe stata la benvenuta ". Non è dunque da escludere che l'incontro possa avvenire a breve, a pochi giorni di distanza dai funerali che si sono svolti ieri.

L'interrogatorio

Recentemente sono uscite due testimonianze piuttosto importanti: da una parte è stato messo in risalto come l'auto stesse procedendo " ad un’andatura esageratamente sostenuta "; dall'altra è stato raccontato che le ragazze sarebbero sbucate improvvisamente rendendo inevitabile il fatale impatto. Intanto per giovedì 2 gennaio è stato fissato l'interrogatorio di Pietro Genovese; trapela la volontà della famiglia von Freymann di approfondire alcuni aspetti della dinamica dell'accaduto, svolgendo indagini di parte.

Nel frattempo troverebbe conferma la versione secondo cui Camilla e Gaia avrebbero attraversato la strada con il semaforo rosso e distanti dalle strisce pedonali: al fine di rispondere a tutte le domande che riguardano la dinamica dell'incidente - velocità dell'auto, punto di impatto, attraversamento della strada - i magistrati Roberto Felici e Nunzia D'Elia avrebbero intenzione di incaricare un consulente. Il racconto vede convergere le dichiarazioni dei testimoni, confluite nell'ordinanza di misure cautelari. Jacopo Daliana ha raccontato che le ragazze hanno attraversato " in mezzo alla strada, hanno scavalcato il guard rail cercando di andare verso via Flaminia ". La medesima testimonianza è stata fornita da Orlando Townshend: " Mentre ero fermo al semaforo rosso, notavo due ragazze attraversare la strada in maniera frettolosa incuranti del semaforo rosso quando, ad un tratto, vedevo un’auto di colore grigio che correndo a gran velocità travolgeva le due ragazze ". E infine si aggiunge anche quella di David Mosche Rubin: " All’altezza dello svincolo della tangenziale notavo due ragazze che attraversavano la corsia in maniera frettolosa senza avvalersi delle strisce pedonali ".

