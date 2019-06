Paura ad Albano, rapina a mano armata in villa con ostaggi

Gli stavano svaligiando l'appartamento quando sono rientrati a casa, entrambi ignari di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Protagonista di questa paurosa vicenda una coppia di cinquantenni che abita in un villetta ad Albano, alle porte della Capitale. Ritornati da una serata passata in compagnia di amici, mentre stavano per varcare la soglia di casa, i due si sono trovati davanti una scena da brivido: ad accoglierli c'era una banda di cinque rapinatori, camuffati dai passamontagna ed armati.

Il commando ha quindi intimato alla coppia di entrare, tenendola in ostaggio finché non ha finito di svaligiare il villino, razziando contanti e preziosi. Forse è stato proprio per farsi indicare dove erano nascosti gli oggetti di valore che la banda ha malmenato l'uomo, di 56 anni. Come si apprende da Il Messaggero, fortunatamente, il malcapitato se l'è cavata solo con qualche contusione.

Sulla vicenda, adesso, indaga il commissariato di Albano. Andò decisamente peggio al 21enne di Ostia Antica che, appena la scorsa settimana, è stato pugnalato al petto con un cacciavite da uno dei rom che gli stava ripulendo l'appartamento.