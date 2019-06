Paura a Roma, sudanese dà fuoco ad auto davanti ambasciata degli Emirati Arabi

Tensione altissima nel primo pomeriggio davanti l'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma, in zona Porta Pia tra via del Policlinico e piazza della Croce Rossa.

Intorno alle 14, uno straniero ha cosparso di benzina un’auto parcheggiata sotto il muraglione dell’ambasciata ed ha appiccato il fuoco. Il tutto davanti a decine di persone presenti in strada che, terrorizzate, hanno assistito impotenti alla scena.

Il folle, però, non si è accontento ed ha ripetuto la sconsiderata azione su un’altra vettura a pochi metri di distanza. È subito scattato l’allarme con la zona che è stata immediatamente circondata dalle pattuglie della polizia.

L’equipaggio del commissariato Porta Pia è riuscito ad individuare e a fermare il piromane mentre le fiamme crepitavano dalle auto e dall’area si alzava una sinistra colonna nera. Sul posto sono intervenuti i pompieri che in pochi minuti hanno spento il rogo.

Dalle prime informazioni risulta che l’immigrato è un sudanese senza fissa dimora che da poco aveva fatto richiesta di protezione internazionale. Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto l’uomo ad incendiare le auto. Sono in corso indagini da parte della polizia anche per capire come mai l’extracomunitario abbia agito davanti a un luogo tenuto così sotto controllo come l'ambasciata.