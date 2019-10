Paura sull'ambulanza. Aggrediti infermiera e medico

Ha tentato di strangolare l'infermiera e ha preso a calci il medico mentre tentavano di stabilizzarla nel trasporto in ambulanza

verso l'ospedale.

L'ennesimo caso di violenza nei confronti del personale sanitario è successo questa notte, 15 ottobre, sul Set 118 "Treviso" dove una donna, in preda ad uno stato di agitazione psico-motoria ha aggredito l'equipe di soccorso afferrando al collo l'infermiera nel tentativo di strangolarla. Il medico a bordo è prontamente intervenuto ma nel tentativo di liberarla ha ricevuto due calci in viso, riportando la lussazione completa della mandibola.

Infine la donna è stata bloccata, ma il caso pone nuovamente l'attenzione sulle continue aggressioni e atti di violenza subiti

dal personale medico e sanitario avvenute negli ultimi tempi. Il presidente del Sis 118, Mario Balzanelli, ha espresso la propria solidarietà per quanto accaduto ed ha sottolineato la difficoltà e la delicatezza del lavoro svolto dalle unità di soccorso e urgenza i quali devono provvedere a garantire le migliori cure mediche in condizioni di difficoltà, pericolo e con piante organiche non adeguato nell'intero sistema di soccorso sanitario. Vicinanza alle vittime dell'aggressione anche da Alessandro Garau, segretario nazionale del sindacato CoAS Medici Dirigenti che ha ribadito l'esigenza di prendere provvedimenti affinchè queste violenze non si ripetano.