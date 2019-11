Paura a Termini, romeno ferito con un coccio di bottiglia

Paura alla stazione Termini, importante scalo ferroviario romano e territorio di predoni senza scrupoli. Un uomo è stato ferito nel corso di una lite per futili motivi. È accaduto in pieno giorno. Un cittadino romeno di 26 anni è caduto in terra in una pozza di sangue fra le migliaia di persone che affollavano intorno alle 17 l’area di piazza dei Cinquecento, lato via Giolitti. A colpirlo con un coccio di bottiglia, un senza fissa dimora ucraino di 36 anni.

Erano entrambi ubriachi. Nel corso di una lite verbale uno dei due, improvvisamente, ha rotto una bottiglia di vetro e con il collo dell’oggetto ha colpito violentemente l’altro al volto. Subito soccorsa da personale sanitario intervenuto, la persona ferita è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata per le cure del caso. L’intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria ha consentito poi di bloccare l’aggressore, impedendo che fossero compiute ulteriori violenze.

A carico dell’ucraino è emerso anche un provvedimento di ricerca, perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma. Deve scontare una pena di oltre 7 anni di reclusione per reati predatori ed evasione. Le violenze nei dintorni dell’importante snodo romano sono sempre più frequenti. Solo poco tempo fa è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma un giovane cinese di 30 anni accoltellato davanti alla stazione Termini.

Alcuni passanti lo hanno trovato insanguinato in via Giolitti 36, nella zona dei cosiddetti ballatoi. Stando alle prime ricostruzioni, il fatto è avvenuto intorno alle ore otto di sera. Come riportato dalle agenzie, alcuni testimoni hanno raccontato che due uomini si sarebbero avvicinati alla vittima per poi colpirlo violentemente fino ad arrivare all’accoltellamento. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia ferroviaria insieme a una squadra della Polizia Scientifica. Le indagini sono in corso, ma sembra che il giovane sia stato colpito con un coltello alla gola e poi è stato lasciato in strada.

Subito dopo i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Il trentenne ha subito un profondo taglio alla gola e fratture multiple. Ora gli inquirenti dovranno capire chi siano le due persone che hanno aggredito il giovane. Per questo sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dell’Esquilino e anche quelle all’interno della stazione Termini. I reati in questa zona di inferno, nel pieno centro di Roma, sono all’ordine del giorno.