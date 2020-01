Processo Marra, la Raggi di nuovo imputata

Virginia Raggi, in qualità di primo cittadino della Capitale, andrà di nuovo a processo come imputata il prossimo 16 marzo. La procura di Roma ha, infatti, deciso di ricorrere in appello dopo che il giudice Roberto Ranazzi aveva assolto in primo grado la sindaca dall'accusa di falso documentale nel processo che riguarda la nomina nel 2016 di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo.

Secondo l'aggiunto Paolo Ielo e il pm Francesco Dall'Olio, che avevano chiesto la condanna della sindaca a 10 mesi di reclusione, la Raggi non fu vittima di “un raggiro ordito ai suoi danni” da parte dei fratelli Renato e Raffaele Marra. Quest’ultimo, dopo essere stato vice capo di Gabinetto del Comune, era stato messo alla guida del Dipartimento Risorse Umane. Renato, invece, da semplice vigile urbano ottenne una promozione e un aumento di stipendio di 20 mila euro. La sindaca, difesa dagli avvocati Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori, era stata assolta il 10 novembre del 2018 "perché il fatto non costituisce reato". Secondo i magistrati romani, che in primo grado avevano chiesto una condanna a 10 mesi con la concessione delle attenuanti generiche, la Raggi mentì davanti all’Anticorruzione del Comune di Roma per difendere il suo ex fedelissimo e, soprattutto, per evitare di dover lasciare la poltrona più alta del Campidoglio.