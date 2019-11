Bus in fiamme a Roma: evacuati i passeggeri

Di nuovo un bus in fiamme a Roma. Stava marciando su via di Portonaccio nella zona di Casal Bertone quando ha arrestato la corsa per un preallarme di incendio dal vano motore. A vivere dei momenti di paura l’autista e una ventina di passeggeri che si trovavano a bordo di un bus Atac della linea 409. Proprio sul 409, sempre in transito su via di Portonaccio, si verificò un episodio analogo lo scorso 24 luglio. A destare l’allarme fu del fumo fuoriuscito dal vano motore del mezzo pubblico.

I fatti sono accaduti intorno alle 14:00 di ieri all’altezza del civico 200 della strada che collega la via Prenestina alla via Tiburtina. Arrestata la corsa del mezzo, i passeggeri sono stati fatti scendere a scopo precauzionale in seguito all’innesto del sistema di protezione antincendio presente sull’autobus. Arrestata la corsa, in via di Portonaccio è quindi intervenuta la Polizia di Stato e gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Con il 409 impossibilitato a proseguire la marcia, causa malfunzionamento, i passeggeri hanno dovuto attendere un altro mezzo pubblico con il 409 trasportato al vicino deposito Atac di Tor Sapienza.

Proprio sullo stesso mezzo, sempre in transito su via di Portonaccio, si verificò un episodio analogo lo scorso 24 luglio. Anche in quel caso, a parte la paura, nessuno rimase ferito né intossicato. Pochi giorni fa un altro incendio. Questa volta il rogo ha coinvolto e distrutto un bus della linea notturna in via del Fosso della Magliana, nella zona tra Corviale, Trullo e Magliana vecchia. Il mezzo pubblico, senza passeggeri a bordo, stava rientrando in rimessa.

L’autista ha tentato di spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. Il fuoco non ha provocato conseguenze per le persone, ma ha distrutto il mezzo. Insomma ancora un Flambus a Roma. Gli ultimi precedenti, oltre a quello del 24 settembre, si sono verificati il 25 settembre e prima ancora in piena estate, lo scorso luglio. Un autobus Atac della linea 20 Express è andato a fuoco in via Pietro Anderloni, all’altezza di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca.

L’incendio sarebbe scoppiato nella parte posteriore del mezzo per poi avvolgerlo e distruggerlo. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 13:30 circa, l’autista del mezzo Atac ha visto del fumo uscire dal bus. Ha accostato, fatto evacuare il veicolo mettendo in sicurezza i presenti e segnalato il gusto. Un’ora dopo, però, è scoppiato il rogo, come riporta Atac in una nota: “Secondo una prima ricostruzione la vettura si sarebbe incendiata, dopo circa un’ora, mentre era spenta in attesa di essere rimorchiata”. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale. Il fumo nero generato dal rogo ha invaso il quartiere e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.