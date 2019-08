Roma, beccato uno "zozzone": tavole di legno accanto ai cassonetti

Un altro "zozzone" è stato beccato nella Capitale. A renderlo noto è stato il sindaco Virginia Raggi, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un video mentre l'uomo in questione - dopo aver parcheggiato la propria auto accanto ai cassonetti - scarica tavole di legno che in realtà andrebbero smaltite all'isola ecologica.

La multa

Il primo cittadino ha poi annunciato che il responsabile dovrà pagare una sanzione: " Beccato in flagrante dovrà pagare una multa di 250 euro elevata dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale che ogni giorno sono all’opera per scoraggiare quanti ancora proseguono ad inzozzare la città ".

La pentastallata ha voluto ricordare che basta veramente poco per rispettare Roma e gettare correttamente i rifiuti: " Elettrodomestici, ingombranti e quant’altro possono essere smaltiti gratuitamente presso le isole ecologiche Ama oppure tramite il servizio Ama di ritiro a domicilio degli ingombranti ". La Raggi ha infine rivolto un appello ai propri cittadini: " Stop all’abbandono dei rifiuti accanto ai cassonetti. Sporcano la città, peggiorano la vita dei cittadini e gravano sulle bollette di tutti noi. Aiutateci a tenere pulita Roma ".

Si tratta dell'ennesimo "zozzone" beccato a Roma: già in passato si sono verificati casi simili, come persone che hanno gettato immondizia nei cassonetti sbagliati e sono stati colti in flagrante.