Roma, bimba di due anni muore soffocata per una caramella

Non ce l’ha fatta una bimba di due anni ricoverata in terapia intensiva pediatrica al Policlinico Umberto I di Roma dopo essersi strozzata con una caramella.

La piccola è morta ieri in ospedale, dove era stata trasportata in codice rosso nella giornata di sabato, dopo che la pastiglia le aveva ostruito le vie respiratorie. I medici hanno fatto di tutto per rianimarla ma già dal momento del ricovero le condizioni erano apparse disperate. Nonostante i sanitari del 118 l’avessero intubata nel tragitto, la bambina quando è arrivata in reparto era già in arresto cardiaco.

Una tragedia avvenuta nello stesso giorno in cui un altro bimbo, stavolta poco più piccolo di un anno, è morto nel sonno, probabilmente per cause congenite, in un asilo nido privato in via della Marrana, nel quartiere Appio Tuscolano. Erano state le educatrici ad allertare l’ambulanza una volta accortesi che il piccolo, con le labbra viola, non riusciva a svegliarsi dal riposino per il pranzo. Una volta arrivati sul posto i medici hanno provato a rianimarlo ma per il neonato non c’era più nulla da fare.