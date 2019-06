Roma, corteo contro gli sgomberi: "Salvini sceriffo"

Migliaia di persone si sono radunate in piazza Vittorio, al centro di Roma, per opporsi alla politica degli sgomberi. I manifestanti si sono poi spostati pacificamente in via Cavour e in piazza della Madonna di Loreto scortati dagli agenti di polizia e dai carabinieri.

Nei paraggi del Viminale è stato esposto uno striscione con su scritto " Salvini sceriffo tutto decreti, selfie e distintivo ", che ritrae il Ministro dell'Interno mentre ha in mano un cellulare. Non sono mancati cori e slogan grafici contro il leader leghista: " Ridacce i 49 milioni e ti ridiamo Zorro ".

La protesta

Stendardi, cartelli e bandiere (tra cui quelle di Asia Usb e Potere al Popolo) si sono elevate al cielo. Gli organizzatori del corteo hanno urlato diverse frasi al megafono: " Oggi scende il piazza la Roma che accoglie, la Roma solidale. In piazza c’è la linfa vitale di questa città e la difenderemo. Roma resiste, non si arrende a Salvini e a questo Governo "; " L’odio e il rancore non risolvono i problemi sociali "; " Roma non si chiude perché non si chiudono gli spazi sociali e le occupazioni. Chi ha intenzione di chiudere questa città, di venire dalla Padania e giocare con qualche fascista nostrano ci troverà in queste strade pronti a resistere "; " Le case ci stanno, perché non ce le danno? "; " Sarà uno sgombero che vi seppellirà ".

Alcuni manifestanti hanno indossato la maglietta del Cinema America, in ricordo della recente aggressione ai danni di quattro ragazzi.