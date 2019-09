Roma, dirigente Atac intercettato: "Su 700 scale mobili, ne possono venire giù tre o quattro"

" Se famo er calcolo delle probabilità, su 700, ne sarebbero venute giù altre 3 o 4, dai ". A parlare, al telefono, è Renato D'Amico, direttore di esercizio Atac delle linee metropolitane A e B, nella capitale, tra gli amministratori sospesi dal servizio nell'indagine sulle scale mobili delle stazioni metro Repubblica e Barberini dopo gli incidenti dei mesi scorsi. L'uomo, intercettato mentre parlava con una sua collega, in quella circostanza, discuteva con la donna sulla problematica delle scale mobili della fermata Repubblica. " No, allora, non stanno in procinto de venì giù nessuna, stanno tutte in sicurezza...il vero problema è che stanno tutte degradate ", risponde la collega e D'Amico replica: " È chiaro, l'incidente è più probabile ".

Secondo gli inquirenti, D'Amico in questo modo sminuiva i rischi della carente manutenzione sugli impianti. La frase emerge dall'intercettazione riportata nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Massimo Di Lauro. Nel provvedimento cautelare, il giudice ha, infatti, scritto che all'indagato " non interessa affatto l'eventualità che su quelle tre o quattro scale ci siano sopra persone, per lui è solo una questione di numeri percentuali ".