Roma, girava con una borsa firmata piena di marijuana

Se ne andava in giro a Roma con una borsa firmata un tunisino di 35 anni con precedenti ma, visto il suo atteggiamento sospetto, i carabinieri non ci hanno visto chiaro, scoprendo poi che conteneva 1,2 kg di marijuana.

L’uomo si aggirava con un atteggiamento che è risultato sospetto agli occhi dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro. Così, i militari hanno deciso di pedinarlo. Seguendo i suoi spostamenti, i carabinieri hanno notato che il 35enne prestava una particolare attenzione alla shopping bag griffata che portava con sé. Proprio questo particolare ha convinto i militari a fermare l’uomo per verificare cosa contenesse la borsa della nota casa di moda.

In via di Tor Pignattara è scattato il controllo. Subito i carabinieri hanno sentito l’odore della marijuana, proveniente proprio dalla borsa firmata alla quale il tunisino sembrava tenere tanto. All’interno c’era più di un chilo di marijuana.

Si è fatta poi avanti la compagna dell’uomo fermato, una donna incensurata di 60 anni che condivideva con lui un appartamento sempre in quella zona. La casa è stata perquisita e all’interno sono stati rinvenuti e sequestrati altri 870 grammi di marijuana, 12 tavolette di hashish da 50 grammi l’una, e materiale vario per il confezionamento della droga. Ulteriori 10 grammi di “fumo” sono stati trovati nelle tasche della donna. In casa c’era anche del denaro contante, che è stato ritenuto provento dell’attività illecita della coppia.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.