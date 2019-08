L'asse Pd-CinqueStelle: "Niente taser per gli agenti"

Il consiglio comunale ha deciso: per i vigili urbani operativi nelle strade di Roma non ci sarà la possibilità di avere in dotazione i taser.

Sono stati determinanti ai fini del risultato sia i voti ovviamente contrari del centrosinistra, che almeno in questa circostanza ha dimostrato una grande compattezza, che l'astensionismo dei CinqueStelle. La mozione presentata dal capogruppo della Lega in consiglio Maurizio Politi è stata dunque affossata, come denuncia lo stesso politico.

"M5s e Pd si sono schierati contro l’utilizzo del taser. Esattamente come hanno fatto per bloccare gli sgomberi delle occupazioni abusive decise dal Viminale. L’asse sui temi della sinistra è sempre più visibile" , denuncia Politi, come riportato da "RomaToday".

L'inserimento della pistola ad impulsi elettrici per tutelare la sicurezza degli agenti della polizia locale era stata prevista fin dalla prima versione del Decreto sicurezza. Tuttavia l'ultima parola circa l'adozione o meno del taser nell'armamentario a disposizione dei poliziotti spetta agli enti locali.

Come già preannunciato dal delegato della Raggi Marco Cardilli, i pentastellati erano da sempre stati ostili nei confronti di questa nuova possibilità di protezione per gli agenti ed hanno operato in modo da rispedire al mittente la mozione del Carroccio.

"La nostra polizia locale è senza difese. Tutto questo mentre Roma affonda nel degrado. Ora basta" , attacca ancora Politi.

Da notare come l'adozione del taser tra le armi in dotazione ai poliziotti si sia verificata in quei comuni amministrati dal centrodestra, come ad esempio Pisa, Novara, Venezia o Verona. Nessuna chance invece per quegli enti locali al vertice dei quali si trova il centrosinistra (Milano, Palermo, Firenze).

Non mancheranno polemiche accese anche nei prossimi giorni.