Ha la villa e un reddito da 60mila euro ma vive nella casa popolare

Un uomo con un reddito di 60mila euro e un villino di proprietà occupava abusivamente una casa popolare a Roma. La casa, di 50 mq, è situata in via del Forte Tiburtino ed è proprio vicino a Casal Bruciato. La persona che la occupava senza averne diritto è stata cacciata dalla Polizia locale e la sindaca Virginia Raggi rassicura che sono già partite le procedure per l'assegnazione alla famiglia in graduatoria si legge su Il Messaggero.

" Le case popolari rappresentano una risorsa fondamentale per la città e il benessere dei cittadini. Non tolleriamo che vi siano abusi, perché sull'utilizzo di queste case si basa il futuro di intere famiglie. Famiglie che attendono pazientemente in graduatoria anche da anni e che, come in questo caso, spesso si trovano ad aspettare più tempo perché l'alloggio è occupato da persone che, a differenza loro, un affitto sul mercato libero potrebbero permetterselo ", scrive la sindaca su Facebook. L'uomo che occupava la casa popolare di 50 mq aveva anche provato a fare richiesta di regolarizzazione nel 2006 in base alla sanatoria della Regione Lazio. E forse proprio quella richiesta ha fatto alzare i radar di chi doveva controllare portando l'uomo ad essere cacciato: infatti la richiesta di sanatoria ha attirato su di sé le attenzioni degli uffici capitolini.