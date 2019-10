Roma, le scale mobili danno ancora problemi: chiusa la Furio Camillo

Altra stazione metro chiusa, altri problemi con le scale mobili. A Roma i pendolari quotidiniamente devono fare i conti con imprevisti legati a guasti tecnici. L'ultimo caso riguarda la chiusura della stazione Furio Camillo sulla linea della Metro A. Ad annunciarlo info Atac sul proprio profilo Twitter, che ha consigliato di utilizzare le vicine stazioni Ponte Lungo e Colli Albani: " Metro A: chiusa stazione Furio Camillo, i treni transitano senza fermarsi. Possibile utilizzare stazioni Ponte Lungo e Colli Albani (guasto tecnico) ".

#info #atac - Metro A: chiusa stazione Furio Camillo, i treni transitano senza fermarsi. Possibile utilizzare stazioni Ponte Lungo e Colli Albani (guasto tecnico) #roma — infoatac (@InfoAtac) October 16, 2019

Lavori in corso

Al momento gli operai sono già al lavoro per risolvere il problema e tentare dunque di riaprire il prima possibile. L'inconveniente in questione potrebbe essere risolto entro la giornata odierna, ma proprio sulla linea A i guasti alle scale mobili hanno creato stop di notevole durata in passato.

La stazione di Barberini è ancora chiusa; la fermata Repubblica ha riaperto solamente nel mese di giugno dopo 246 giorni di chiusura in seguito all'incidente dei tifosi del Cska Mosca. Da segnalare inoltre che a partire da venerdì 18 ottobre la stazione Baldo degli Ubaldi resterà indisponibile per circa tre mesi al fine di consentire lo svolgimento delle attività di revisione ventennale, sottoposte a 12 scale mobili e 7 ascensori.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?