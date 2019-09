Roma, sui rifiuti è caos totale: topi negli appartamenti

Tra blatte e scarafaggi gli appartamenti a Roma sono diventati un vero incubo. E come se non bastasse anche i topi hanno deciso di fare compagnia ai molteplici insetti presenti. Un'analisi dell'Anaci, l'associazione nazionale degli amministratori di condominio, mette in rilievo come le richieste di disinfestazione siano triplicate da maggio a settembre: gli interventi di bonifica desiderati sono passati da 4mila a ben 12mila. Rossana De Angelis, presidente dell'Anaci della Capitale, ha infatti spiegato: " Il 60% dei condomìni ha chiesto un intervento, il triplo rispetto al solito ".

Caos

Sembra banale dirlo, ma evidentemente è opportuno sottolinearlo: a meno rifiuti clandestini corrisponderebbero meno topi. Enrico Alleva, etologo e presidente della Federazione Italiana di Scienze della Natura e dell'Ambiente, spiega: " Più spazzatura c’è per strada, più i ratti si moltiplicano. In sostanza questi animali hanno meccanismi neuro ormonali molto efficaci e procreano maggiormente quando c’è più cibo a disposizione. Se ci fossero meno rifiuti alimentari disponibili, i ratti diminuirebbero automaticamente ".

Come riportato da Il Messaggero, un intervento parte da una base di 100 euro e può arrivare fino a oltre 1000 euro per le situazioni più complesse. L'aumento delle richieste di bonifica è dettato dal fatto che " la spazzatura resta a terra davanti ai portoni " e dalle " inefficienze della raccolta ". Caos rifiuti anche davanti alcune scuole, dove i bambini ogni giorno si tengono in forma schivando cumuli di immondizia prima di varcare la porta d'ingresso.

