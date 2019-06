Roma, svelato il mistero dei strani cartelloni "Cercasi scambisti"

Alla fine, come preventivato, era (solo) marketing. Vi ricordate di quei strani cartelloni apparsi per le vie di Roma alla disperata ricerca di scambisti, di cui avevamo già parlato? Ecco, trattasi di pubblicità ad opera di una start-up dedicata alla mobilità.

Manifesti che avevano stuzzicato la curiosità dei capitolini e che ora "deludono" un po' le aspettative. Insomma, niente sesso e giochi di coppia, ma marketing per lanciare l’idea imprenditoriale di un'azienda che ha scommesso sul car sharing.

Quell'appello quanto mai singolare e bizzarro altro non è che il lancio di vetture condivise tra cittadini romani, messe a disposizione di chi è titolare di un contratto a noleggio a lungo termine

Come spiega IlMessaggero, si tratta dei cosiddetti popdriver, che hanno bisogno di un veicolo per poche ore o per spostamenti più lunghi e che possono trovare proprio ciò che cercano, pagando solo per l'uso che i chilometri che fanno. Il tutto, ovviamente, tramite app sul proprio smartphone.