Roma, uomo seminudo in strada minaccia i passanti con un coltello

La chiamata alla Polizia di Stato di Roma Trastevere è giunta dalle persone che nella giornata del 14 agosto si trovavano a transitare a piazza Flavio Biondo dove un uomo di 36 anni seminudo stava brandendo un coltello e minacciando i passanti. L'arma da taglio che brandiva era lunga 8 cm e se fosse stata utilizzata avrebbe potuto provocare gravi ferite.

Successivamente la Polizia ha deciso di perquisire la casa dell'uomo: all'interno dell'abitazione sono state ritrovati 10 coltelli oltre a moltissime pistole e fucili ad aria compressa e 39 cartucce a salve oltre a 50 munizioni. Il 36enne era già stato segnalato il giorno prima dopo che aveva deciso di introdursi all'interno di un istituto di credito della Capitale con una pistola giocattolo fingendo una rapina. L'intervento è stato effettuato dagli uomini del Commissariato di Polizia di Trastevere in piazza Flavio Biondo proprio vicino la stazione di Trastevere, sempre trafficata da moltissimi romani e turisti che la usano per il loro spostamenti quotidiani. La notizia è stata riportata dal Roma Today, l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi.