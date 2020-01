Smog a Roma: nuovo stop alle auto inquinanti fino a lunedì

Oggi, domani e dopodomani nuovo stop ai veicoli più inquinanti a Roma. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco Virginia Raggi in quanto i livelli di inquinamento da Pm10 continuano a essere elevati. La limitazione al traffico riguarda la Ztl (zona a traffico limitato) Fascia Verde. Quest’ultima comprende l’area all’interno del Grande raccordo anulare ad esclusione di alcune zone.

Stop 25 e 26 gennaio

Oggi e domani dalle ore 7.30 alle ore 20.30 non potranno circolare i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; gli autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 e quelli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Blocco 27 gennaio

Lunedì è stata decisa il blocco della circolazione per ciclomotori e i motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e per gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Lo stop è previsto sempre dalle ore 7.30 alle ore 20.30.

Da questi divieti sono esentate alcune categorie di veicoli come quelli muniti con il contrassegno per le persone invalide, i mezzi della polizia, quelli adibiti al trasporto pubblico, al trasporto dei rifiuti, al trasporto dei medici in emergenza e i mezzi bi-fuel.

L'ordinanza prevede inoltre misure di contenimento anche per gli impianti termici sull’intero territorio comunale. Per sapere quali categorie di edifici non dovranno superare le temperature di 17 gradi e 18 gradi è possibile consultare il provvedimento del Campidoglio. Occorre dire che queste disposizioni non vengono applicate a scuole, ospedali, cliniche e case di cura.

Come detto, l’ordinanza comunale è stata necessaria perché i valori di Pm10, ovvero le polveri sottili, hanno superato il limite consentito dalla legge. Basti pensare che i dati forniti da Arpa Lazio hanno fatto registrare numeri elevati in gran parte delle centraline. Giovedì 23 gennaio hanno sforato il limite massimo di 50 microgrammi per metrocubo al giorno le centraline di Tiburtina (73), Cinecittà (66), Magna Grecia (61), Bufalotta (58), Malagrotta (55), Cipro e Preneste (entrambe a 52).

Il precedente blocco della circolazione era avvenuto dal 14 al 17 gennaio. In quell’occasione erano rimaste ferme tutte le macchine diesel comprese le Euro 6, oltre alle categorie più inquinanti. Il divieto valeva sempre all'interno della fascia verde. Il blocco dele auto a benzina e diesel Euro 1 ed Euro 2 era in vigore dalle 7.30 alle 20.30. Il resto dei diesel, da da Euro 3 fino a Euro 6, non poteva circolare dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Prima ancora, l'11, il 12 e il 13 gennaio non potevano circolare i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, gli autoveicoli a benzina Euro 2 e quelli diesel Euro 3.