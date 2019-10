Spadafora boccia Roma e la Raggi: "Un problema, ci si aspettava di più"

Vincenzo Spadafora tuona contro Virginia Raggi. Il ministro dello Sport ha espresso parole durissime nel corso di un'intervista rilasciata a Omnibus nei confronti dell'amministrazione grillina a Roma: " È un'esperienza dalla quale potevamo e dovevamo aspettarci molto di più ". Ha precisato che non si tratta di un " problema personale ", anzi. Quello in questione " è un progetto politico guidato dalla Raggi, ma in qualche modo siamo tutti corresponsabili come Movimento 5 Stelle ".

Il titolare del dicastero per le Politiche giovanili ha affermato nuovamente: " È stata un’esperienza difficile e faticosa che non ha dato tutto quello che si aspettavano i cittadini ". Spadafora ha poi ribadito: " Roma e l'amministrazione restano un problema ".

Le reazioni

Immediata la reazione di Barbara Lezzi, che sul proprio profilo Facebook è corsa in soccorso della prima cittadina: " Il ministro Spadafora non parla per mio conto, anche se ha la presunzione di esprimere le opinioni del M5S. Faccio parte a pieno titolo del M5S e l'amministrazione di Roma non rappresenta, per me, alcun problema ". La senatrice del M5S infine si è rivolta a Luigi Di Maio: " Il capo politico dovrebbe mettere fine allo sproloquio di questo ministro che si allontana troppo da quanto gli compete. Oppure è diventato Spadafora il capo politico e noi non siamo stati informati? ".

A difendere la Raggi è stato anche Gianluigi Paragone: " La Raggi è stata lasciata sola dal governo e soprattutto è stata tradita dall'alleato Zingaretti attuale presidente (fantasma) della Regione con cui Spadafora fa le cene ".

