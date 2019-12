Tentano di saccheggiare un bar: il più giovane ha 13 anni

Tentata rapina in piena notte. Hanno provato a saccheggiare un bar a Torpignattara (periferia sud est di Roma), ma il colpo non è andato a buon fine. La scorsa notte, i carabinieri hanno infatti bloccato una banda di ladri proveniente dall’insediamento di via di Salone: si tratta di due minorenni di 13 e 15 anni e due maggiorenni di 19 e 20, tutti denunciati a piede libero per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

I militari del nucleo operativo della compagnia Casilina poco dopo l’una di notte, su segnalazione da parte di alcuni residenti, hanno raggiunto via Francesco Baracca, dove erano stati visti dei ladri che stavano forzando la serranda di un bar. Dopo aver fatto leva alla base, sollevando tutti e quattro contemporaneamente, erano riusciti a far uscire la saracinesca del locale dai binari.

Quando stavano entrando nel bar, però, la pattuglia dell’Arma li ha messi in fuga. La fuga dei ladri è durata poco, poiché la centrale operativa ha diramato l’allarme a tutte le pattuglie in zona e in particolare a quelle impegnate nel quartiere di Centocelle. Questo ha permesso di bloccarli in viale della Primavera. Portati in caserma i 4 dopo essere stati riconosciuti da alcuni testimoni oculari, sono stati denunciati e rimessi in libertà, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Poco distante, solo poche settimane fa, un altro colpo. Rapina violenta. Teatro del furto a colpi di pistola è stato un bar tabaccheria in zona Romanina, nei pressi di Cinecittà. Due rapinatori hanno fatto irruzione nel bar per rapinarlo. Ne sarebbe scaturita una sparatoria. Uno dei due banditi è morto dopo essere stato ferito. Sul posto è scattato subito l’intervento dei poliziotti del commissariato di Romanina che hanno fermato i due ladri.

Sul luogo della sparatoria è arrivata anche un’ambulanza del 118. Tra i feriti c’è anche il titolare del bar. Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire in modo chiaro la dinamica della sparatoria e della rapina. Non è certo la prima volta che accade un fatto di questo tipo. Sono diversi i casi negli ultimi tempi in cui il titolare di un’attività ha deciso di reagire sparando ai ladri.

Anche questa volta, il tabaccaio, probabilmente esasperato dall’ennesimo tentativo di furto, ha deciso di impugnare un’arma per difendersi. Si è trattato di un conflitto a fuoco tra il titolare dell’attività e i due banditi. Poi un colpo di pistola avrebbe raggiunto proprio uno dei ladri che sarebbe morto poco dopo. Anche il tabaccaio sarebbe stato ferito proprio nel corso della stessa sparatoria. Tutto si sarebbe consumato in pochi minuti. I soccorsi arrivati sul posto sono stati inutili per il rapinatore: era già morto quando è arrivata l’ambulanza.