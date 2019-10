Traffico a Roma? La Raggi: "Le lezioni universitarie inizino alle 10"

A Roma c'è traffico? Nessun problema, Virginia Raggi ha trovato una soluzione facile e a costo zero: “Far iniziare le lezioni per gli universitari a un orario diverso rispetto alle rush hour della nostra città".

Il sindaco di Roma, nel corso della presentazione della nuova edizione cartacea e online del quotidiano Il Tempo, ha lanciato questa idea che lei e la sua giunta vorrebbero "mettere in campo a partire dal prossimo semestre”. La Raggi, secondo quanto riporta Affaritaliani.it, avrebbe già parlato con i rettori delle principali università della Capitale (La Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata) e quella può sembrare un'idea balzana potrebbe concretizzarsi già all'inizio del prossimo anno accademico. “Sembrerà una sciocchezza ma in altre città del mondo ha funzionato - spiega Raggi -. Roma deve tenere il passo delle altri capitali. Cominciare le lezioni universitarie un po' più tardi alleggerirà la pressione sugli orari di tutti”. A Roma un'iniziativa di questo genere non farebbe altro che intasare le vie della Capitale per un numero maggiore di ore.

La Raggi, oltre al traffico, poi, ha chiesto più poteri per Roma e ha parlato anche dell'emergenza rifiuti spiegando che l'ordinanza della Regione Lazio, scaduta il 15 ottobre scorso. Tutto questo mentre la città si stringe a lutto per la morte del 24enne che, stanotte, per aver cercato di difendere la propria ragazza, ha perso la vita a causa di un colpo di pistola sparato dal rapinatore.