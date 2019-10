Ruba una birra, poi pesta il negoziante

Una storia romana di ordinaria follia. Una rapina che ha il sapore di luppolo e malto. Prende una birra e prova a uscire dal minimarket senza pagare. Il titolare del negozio tenta di fermarlo e questi lo aggredisce. È accaduto a Trastevere dove i carabinieri hanno arrestato un 52enne romano con precedenti e con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali.

L’uomo, entrato in un alimentari in via di Ponte Sisto, preleva una bottiglia di birra da un frigo e tenta di allontanarsi senza pagare. Il titolare del negozio, un 55enne del Bangladesh, cerca a quel punto di fermarlo e lui lo colpisce con calci e pugni.

I carabinieri, che transitavano in quel momento nei pressi del negozio, hanno sentito le urla della vittima e, notata la scena, sono intervenuti. Il malvivente ha quindi aggredito i militari, ma è stato bloccato e ammanettato. L’arrestato è stato condotto in caserma e trattenuto, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Questo racconto è molto simile a quanto accaduto solo pochi mesi fa all’Eur. Anche in quel caso un rapinatore seriale che terrorizzava i supermercati è stato arrestato. Al termine di ininterrotte indagini, i carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, hanno dato un nome e un volto all’autore di tre rapine messa a segno ai danni di altrettanti supermercati dei quartieri Portuense e Magliana.

Si trattava di un 46enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato sottoposto a fermo con l’accusa di rapina. I carabinieri hanno identificato l’uomo, grazie all’analisi delle immagini del circuito di videosorveglianza degli esercizi commerciali rapinati e al sequestro della pistola calibro 9, il casco integrale e i vari indumenti indossati durante i vari colpi messi a segno, rinvenuti dagli investigatori, presso la sua abitazione.