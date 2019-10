Tre cellulari e 7 chili di eroina in salotto: arrestata

Scoperto un covo di spaccio. Una donna nascondeva in casa 7 chili di eroina. A fermare i suoi affari, gli agenti del commissariato Salario. È così finita in manette una cittadina albanese di 36 anni.

Avendo notato degli strani movimenti intorno all’appartamento della donna, i poliziotti hanno deciso di tenerla d’occhio e monitorare i suoi spostamenti. Nella notte tra lunedì e martedì gli investigatori sono entrati in azione.

La spacciatrice, fermata, è apparsa subito nervosa e, alla richiesta degli agenti di mostrare il contenuto della borsa, non ha saputo dare contezza dei 175 euro in essa contenuti e dei 3 telefoni cellulari, probabilmente utilizzati per gestire la sua illecita attività. Perquisita la casa, i poliziotti hanno scovato, all’interno di un armadio in salotto, un trolley contenente 13 panetti di eroina confezionati e sigillati e 3 involucri della stessa sostanza, per un peso complessivo di 7 chili, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestata, dovrà rispondere del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Questa operazione ricorda molto un’altra azione delle forze dell’ordine accaduta qualche giorno fa a Roma. Un pensionato di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Frascati con l’accusa di detenzione abusiva di armi clandestine. Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato pistole e munizioni che erano state nascoste in alcune scatole delle scarpe. I carabinieri hanno fermato il pensionato per un controllo e lo hanno trovato in possesso di un bilancino di precisione, intriso verosimilmente di cocaina, e materiale per il confezionamento di droga.

I militari hanno così deciso di approfondire gli accertamenti e di perquisire l’abitazione. Nell’appartamento gli agenti non hanno trovato droga, ma nell’armadio della camera da letto, all’interno di alcune scatole, hanno scoperto numerose armi da fuoco.

Nello stesso armadio i carabinieri hanno trovato altri tre bilancini di precisione, due bilance, un frullatore e una macchina per il sottovuoto con relative buste, il tutto intriso di sostanza stupefacente. L’uomo si trova ora nel carcere di Velletri. L’arsenale è stato posto sotto sequestro.