Da venerdì centro di Roma vietato a 230mila auto diesel Euro 3

Una notizia maledetta per tutti quei cittadini in possesso di un’automobile diesel ormai obsoleta (e inquinante), ma che hanno la necessità di muoversi nei quartieri centrali di Roma. E magari non hanno abbastanza soldi per ricomprarne una nuova di zecca.

Il conto alla rovescia è partito ormai oltre un anno fa. Ormai il countdown è agli sgoccioli e da venerdì a Roma ci sarà una piccola rivoluzione. L’anello ferroviario, coincidente con la parte più centrale della capitale, sarà interdetto ai veicoli diesel Euro 3.

Tradotto in numeri: saranno 229.602 le auto a cui sarà vietato l’ingresso al centro della città. Il divieto, come previsto dalla delibera di giunta appena approvata, sarà in vigore dal lunedì al venerdì ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Per i mezzi che trasportano merci ci sarà un periodo transitorio che va dal primo novembre al 31 marzo 2020. In questo periodo il divieto per i diesel Euro 3 sarà in vigore in due fasce orarie: 7.30-10.30 e 16.30-20.30.

Lo stop va nella direzione più volte annunciata: eliminare tutti i diesel dal centro storico entro il 2024. A partire da novembre inoltre sono confermate le domeniche ecologiche. Saranno cinque fino a marzo, una al mese. Le date devono ancora essere comunicate. In questo caso però l’area sarà quella della fascia verde che copre, appunto, le aree più centrali.

Lo stop alle auto diesel Euro 3 a Roma, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria, la salute dei cittadini e la viabilità (ma che in pratica graverà soprattutto sui residenti che dovranno tenere l’auto in garage o acquistarne una nuova), prepara la capitale a una misura ancora più drastica: Roma pensa a una Low Emission Zone che coinvolgerà non solo il centro città e che fermerà tutti i tipi di automobili. Sarà consentito l’accesso alle auto soltanto pagando una tariffa, il cosiddetto Ecopass.