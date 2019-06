Albicocche, un prezioso frutto per la salute

Le albicocche sono un prezioso frutto per l’estate. Hanno dei superpoteri, vitali per il benessere del nostro organismo in questa particolare stagione.

Il loro nome scientifico è Prunus Armeniaca. Erano note sin da tempi antichi. Apprezzate tanto nella Cina del 3000 a.C. Venivano gustate e amate dalle donne cinesi per stimolare la loro fertilità. Nel Mediterraneo furono introdotte dagli Arabi. Fonte di betacarotene, luteina, zeaxantina: antiossidanti che rallentano l’invecchiamento cellulare. Contengono i preziosi flavonoidi, che aiutano a prevenire molte malattie croniche. Ricche di fibre necessarie per il regolare funzionamento intestinale. Si consiglia di mangiarle con la buccia perché essa è la principale fonte delle loro sostanze nutritive.

Ecco i loro preziosi benefici che ce le faranno apprezzare durante la stagione estiva:

- Proteggono la pelle dal sole: grazie alle vitamine E e C e al betacarotene di cui sono ricche, la pelle si mantiene giovane ed elastica nonostante l’attacco dei raggi ultravioletti del sole;

- Eccellenti salva- vista: i loro antiossidanti proteggono gli occhi dallo stress ossidativo causa di malattie croniche come la degenerazione maculare della retina;

- Mantengono idratato l’organismo: Ricche di potassio riequilibrano i liquidi del nostro organismo soprattutto in estate quando si suda tanto e le temperature aumentano considerevolmente;

- Riducono la glicemia: le albicocche contengono l’acido abscissico (Aba), un fitormone che controlla la presenza degli zuccheri nel sangue. Utili nella prevenzione dell’insulino-resistenza e del diabete;

- Regolano la funzione intestinale: dalle proprietà lassative questi frutti depurano il colon dalle scorie e tossine fonte di stipsi, gonfiori e fermentazioni intestinali;

- Utili per contrastare i fastidiosi sintomi della menopausa: le albicocche contengono un minerale chiamato boro. Esso contribuisce all’assorbimento del calcio. Previene l’osteoporosi. Quando si è in menopausa sono efficaci per ridurre lo stress tipico di questo periodo. Rinforzano il cervello e le sue funzioni.