La buccia di banana fa bene alla salute, il parere di una dietista

La banana è un frutto ricco di vitamine, minerali come il potassio e sostanze alleate dell'organismo; inoltre, secondo alcuni studi fatti nel corso degli anni scorsi, sarebbe anche indicata per contrastare la depressione. Oggi, poi, giunge dall'Australia il parere di un esperto dietista che sottolinea gli effetti benefici della buccia di banana sulla salute dell'uomo.

Susie Burrell, questo il nome della dietista, afferma sul suo blog che mangiare la buccia di banana possa migliorare il sonno, aiuterebbe la perdita di peso eliminando anche il gonfiore e renderebbe la pelle più sana. In merito, la stessa Burrell afferma: "In particolare, si aumenta il contenuto complessivo di fibre di almeno il dieci percento, in quanto è possibile trovare molte fibre alimentari nella buccia della banana. Si riceve quasi il 20% in più di vitamina B6 e quasi il 20% in più di vitamina C e si aumenta l'assunzione di potassio e magnesio".

Per quanto concerne l'assunzione delle fibre attraverso il cibo, gli esperti raccomandano di assumerne in quantità poiché aiutano nella perdita di peso; la vitamina C, invece, sarebbe un'ottima alleata nel mantenere la pelle sana. Ovviamente la dietista tranquillizza specificando che non si deve mangiare la buccia cruda ma la si può tranquillamente cucinare. Perciò, secondo quanto da lei stessa affermato, la buccia di banana può entrare a far parte degli ingredienti per i frullati, per i muffin, per il pane alla banana, in molte pietanze da cuocere nel forno e persino nel curry.

Successivamente Burrell ha specificato che è importante anche la scelta della buccia in relazione ai nutrienti. Nella sua spiegazione, fa una netta distinzione a seconda del colore e del grado di maturazione della banana: "In particolare - spiega la dietista - le banane con bucce di colore giallo brillante hanno una proporzione più elevata di antiossidanti associati a effetti anticancro, mentre le bucce verdi (banane meno mature) sono particolarmente ricche dell'aminoacido triptofano che è associato a una buona qualità del sonno. Le bucce di banana verde sono anche ricche di amido resistente, il tipo speciale di fibra noto per favorire la salute dell'intestino. Dato che queste bucce sono molto più resistenti, sono sicuramente consumate meglio dopo l'ebollizione per renderle più morbide."

Infine, la dietista consiglia ulteriori usi pratici della buccia di banana; per esempio, cucinare la carne sopra di essa aumenta il contenuto di umidità del pasto o, ancora, può tornare utilissima per la produzione di aceto.