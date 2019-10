Dimagrire mangiando carboidrati: come fare

Dieta e carboidrati non sempre possono convivere: il desiderio di perdere peso spesso ne impone la limitazione o l'assenza, una scelta che può incidere anche sulle riserve di energia personale. Prima di gettare nel cestino pane, pasta, riso e patate, è bene comprendere di quali cibi sia necessario moderarne l'assunzione così come quelli che possono essere consumati senza conseguenze.

Del resto, il divieto di assumere carboidrati è spesso un mito difficile da sfatare, perché non tutti sono dannosi per il fisico o favoriscono obesità e diabete: molti sono considerati benefici e altamente salutari per il corpo. Necessari per sintetizzare adeguatamente il glucosio, ricavandone energia e forza, permettono al corpo di funzionare adeguatamente stoccando energia nei muscoli e nel fegato. Un esempio sono i cereali integrali, i legumi, la frutta, la verdura: tutti cibi sani perché naturali, privi di zuccheri aggiunti e ricchi di fibre, vitamine e sali minerali.



Imparare a scegliere è la prima regola per garantire al corpo una perdita di peso naturale, a fronte di un'alimentazione sana, magari attraverso una dieta equilibrata che contempli giornalmente la presenza tre porzioni di cereali integrali, due di frutta e una o due di legumi. Ecco i carboidrati più indicati per un buon peso forma: