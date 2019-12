Dormire troppo aumenta il rischio di ictus

Dormire molto è una delle attività più piacevoli e rilassanti che esistano, ma dalle ultime scoperte scientifiche sembra essere anche abbastanza pericolosa. Una nuova ricerca scientifica proveniente dalla Cina, infatti, ha evidenziato che dormire la notte per un minimo di nove ore o fare lunghi pisolini pomeridiani farebbero aumentare il rischio di ictus fino all'85%.

Ricercatori cinesi hanno chiesto a 31.750 cinesi adulti in buona salute, con una media di 61,7 anni, le loro abitudini inerenti al sonno e al pisolino. In sei anni, tra coloro che erano stati intervistati, si sono registrati 1.438 casi definiti e 119 con probabilità di ictus. Inoltre, coloro i quali hanno riferito di aver dormito nove o più ore a notte avevano il 23% di probabilità in più di avere un ictus rispetto a chi dormiva meno di otto ore.

Per quanto concerne i pisolini, chi ha riferito di compierli regolarmente per più di 90 minuti ha riportato il 25% in più di probabilità di avere un ictus negli anni rispetto a coloro con l'abitudine di dormire meno di mezz'ora. Chi, invece, ha dichiarato di dormire per nove o più ore a notte e fare anche lunghi pisolini ha riscontrato l'85% di probabilità in più di avere un ictus nel corso del tempo. Ovviamente bisogna anche sottolineare che chi spende dieci o più ore al giorno dormendo, ha anche meno tempo per svolgere attività che sono salutari per l'organismo, come l'attività fisica. Oltre a questo si deve considerare anche la qualità del proprio sonno, perché si è scoperto anche che coloro che le persone con nove ore o più a notte di riposo ma con delle frequenti interruzioni avrebbe avuto poi l'82% in più di probabilità di avere un'ictus.