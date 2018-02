Influenza, ecco il farmaco che la stronca in un giorno

Un rimedio (forse) definitivo contro l'influenza. Arriva dal Giappone ed è un farmaco, non un vaccino, in grado di stroncare la malattia che in diverse parti del mondo in alcuni casi può anche portare alla morte. A produrlo è stata la casa farmaceutica "Shionogi" di Osaka. Secondo i primi test, come riporta il Walla Street Journal, gli effetti del farmaco sarebbero più potenti di tutti quelli in commercio fino ad oggi.

Per quest'anno, però, non sarà ancora commerciabile. A marzo l'ok alla vendita dovrebbe arrivare in Giappone. Poi spetterà agli organi sanitari nazionali decidere cosa fare in ogni Paese del mondo. Ad acquistare i diritti per la vendita in Europa del farmaco nipponico è stata la casa farmaceutica Roche, produttrice del Tamiflu, il farmaco usato fino ad oggi e che però richiede 2 dosi al giorno per almeno 5 giorni per essere del tutto efficace. Al prodotto nipponico di giorni ne basta uno. Inoltre è in grado di dare un immediato sollievo ai sintomi e si è rivelato efficace sia contro i ceppi di virus A che per quelli B.

Per riuscire a sintetizzare questo nuovo farmaco i ricercatori sono partiti da un farmaco contro l'Hiv. Per combattere l'influenza, il prodotto dipponico fa in modo di ostacolare l'azione del virus che normalmente prende controllo del sistema di funzionamento delle cellule umane, strategia che gli permette di diffondersi e moltiplicarsi.