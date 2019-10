In Italia il primo trapianto al mondo di vertebre umane

È il primo trapianto al mondo di vertebre umane. Quello realizzato all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna è un intervento che non ha precedenti.

L'operazione è stata eseguita lo scorso 6 settembre, su un paziente di 77 anni, colpito da un cordoma, una forma di tumore osseo. Una parte della colonna vertebrale è stata sostituita con quattreo vertebre umane. È la prima volta che avviene un trapianto di vertebre. A guidare l'equipe che ha realizzato l'operazione rivoluzionaria c'era Alessandro Gasbarrini, il direttore della chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo del Rizzoli,che ha ideato un metodo per curare i tumori usando la stampante 3D.

A fornire le vertebre umane da sostituire è stata la banca del tessuto muscolo-scheletrico della Regione Emilia Romagna, che ha sede al Rizzoli. Lì sono contenuti oltre il 50% del tessuto da donazione usato in Italia. Nel corso dell'operazione, le vertebre malate sono state rimosse e sostituite con quattro di quelle presenti nella banca del tessuto.