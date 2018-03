Al via in Italia il trapianto tra pazienti positivi al virus dell'Hiv

Al via in Italia i trapianti da pazienti malati di Hiv ad altri pazienti positivi allo stesso virus. Ad annunciarlo è il direttore del Centro nazionale trapianti.

A margine degli Stati generali della rete trapiantologica italiana, Alessandro Nanni Costa ha spiegato l'importanza sociale dell'adozione di questo protocollo. " Toglie un fattore di discriminazione al soggetto Hiv - riporta l'agenzia Ansa - ovviamente senza modificare la sicurezza con cui viene effettuato un trapianto ".