Si allarga l'allarme Ranitidina: "Testare tutti i farmaci in commercio"

L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha chiesto, in via precauzionale, che tutte le aziende testino i farmaci autorizzati al commercio, per la possibile presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene che hanno spinto l'Aifa a ritirare dei lotti di ranitidina.

La richiesta dell'Ema è stata fatta a titolo puramente precauzionale e riguarda tutti i farmaci che contengono principi attivi sintetizzati chimicamente, compresi i medicinali generici e da banco. E, nel caso tali sostanze vengano rilevate, "i detentori dell'autorizzazione all'immissione al commercio devono informare le autorità rapidamente per poter prendere i provvedimenti regolatori più appropriati" . Le nitrosammine sono risultate pericolose, perché classificate come probabili agenti cancerogeni per l'uomo e un'assunzione a lungo termine a questa sostanza può aumentare il rischio di contrarre un tumore.

La priorità, sempre su indicazione dell'Agenzia europea, dovrebbe essere data ai diversi farmaci, tenendo conto di alcuni fattori, come la dose massima giornaliera assunta, la durata del trattamento, l'indicazione terapeutica e il numero di pazienti trattati. Il controllo dovrà essere concluso nel giro di 3 anni.

"Sono contento che i controlli abbiano funzionato al meglio ", consentendo di mettere in luce la presenza di alcune impurità potenzialmente cancerogene prima in lotti di sartani e poi di ranitidina. E l'Ema "fa bene a intensificarli, affinché ci sia l'assoluta certezza che i farmaci siano sicuri- ha detto all'AdnKronos Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria- La cosa più importante, anche più dell'efficacia, è la sicurezza dei nostri prodotti" .