"Non sapeva il tedesco". E i medici si rivoltano contro il poster offensivo

"Fate togliere qui poster. Sono un insulto ". In Alto Adige, i medici sono in rivolta. E la colpa è di un manifesto, ideato ad opera del partito di estrema destra tedesco, il Siidtiroler Freiheit. Nel cartellone si legge: " Il medico non sapeva il tedesco ". Poco sotto spuntano i piedi di un cadavere, con un cartellino appeso all'alluce, con la scritta: " Qui muore il diritto alla madrelingua".

Il partito di estrema destra, fondato e guidato da Sven Knoll e di Eva Klotz mette sotto accusa gli oltre 200 medici assunti in Alto Adige a tempo determinato, per un periodo di 3 anni più 2, che non hanno il patentito che attesta il bilinguismo. Se, alla fine dei 5 anni, i medici non dovessero superare l'esame di lingua, che prevede la conoscenza del tedesco, dovranno tornare da dove sono arrivati.

A seguito dei manifesti, immediata è stata la reazione dei membri degli Ordini dei medici, che hanno subito preso posizione. Il primo è stato quello di Milano, a cui il caso è stato segnalato proprio da alcuni lavoratori in Alto Adige che, secondo quanto riporta Alto Adige, parla di " stupore, sgomento, comportamento grave lesivo della professionalità dei medici che operano all'interno del Servizio sanitario nazionale ".

Anche l'Ordine dei medici locali intende affrontare la vicenda e la questione verrà portata in consiglio: " Ne dobbiamo discutere - ha detto la presidente- Mi sono arrivate moltissime proteste. Posso dire che si tratta di una messa in scena che raccoglie tutto il nostro disgusto. In tutta Europa mancano medici, è vero, e noi in Alto Adige con l'autonomia ed il bilinguismo la sentiamo ancora di più" .

La giunta provinciale sembrerebbe invece procedere con prudenza: l'assessore alla Sanità parla di un'offesa, cui non bisogna dare troppo rilievo, mentre il presidente ha sottolineato che " non è con queste provocazioni che si risolvono i problemi della sanità" .