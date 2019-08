Abbiamo un "organo" nella pelle: così ci fa sentire il dolore

Un recente studio realizzato dal Karolinska Institute ha scoperto l'esistenza di un organo sensoriale presente nella pelle. Questo riuscirebbe a farci percepire dolori come quello causato da una puntura di insetto o da urti accidentali. Sarebbe composto da cellule gliali, quelle, per intenderci, che insieme ai neuroni costituiscono il tessuto nervoso, con diverse sporgenze lunghe che vanno a formare una specie di maglia nella pelle. Secondo lo studio, pubblicato su Science, l’organo sensoriale sarebbe coordinato con alcuni nervi presenti nel derma e sensibili al dolore.

Una volta attivato manderebbe impulsi elettrici nel sistema nervoso che portano a reazioni riflesse e alle esperienze dolorose. Le cellule in questione sono estremamente sensibili a ogni stimolo, anche se piccolo. Nel momento in cui vengono a contatto anche solo con una puntura di insetto, parte l’impulso che ci provoca il dolore. I ricercatori, durante i vari esperimenti, sono riusciti a bloccare l’organo sensoriale. Gli scienziati si sono così accorti che, nel momento in cui è disattivato, la percezione del dolore meccanico è ridotta.