Pigrizia, dieta sregolata e stress nemici del cuore

Una dieta scorretta, lo stress, l’assenza o la scarsità di attività fisica sono i peggiori nemici del cuore. Ma gli italiani non sono informati del tutto.

Cresce a corrente alternata la consapevolezza nel Belpaese relativa a ciò che possa far male al cuore. Come riporta Adnkronos, gli italiani hanno individuato tra questi nemici il fumo (60%), il colesterolo, l’ipertensione e il diabete (56%). Tuttavia il 70% delle persone non crede che la prevenzione passi per movimento, alimentazione corretta con tanta frutta e verdura e controllo dello stress. I dati emergono da un’indagine condotta da Astra Ricerche per Fipc (Fondazione italiana per il cuore).

A questo proposito, il 29 settembre ci sarà Giornata mondiale per il cuore, la campagna promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dalla Fipc. In programma molte iniziative aperte al pubblico, con una grande attenzione anche nei confronti dello sport. Attraverso la collaborazione con Lega Calcio e Figc, lo striscione della Giornata mondiale per il cuore sarà esposto nei campi di calcio di Serie A prima dell'inizio delle partite del 28-30 settembre, con uno spot video negli stadi.