Pranzi davanti a tv e pc? Ingrasserai di più

Mangiare davanti alla tv o fare la pausa pranzo in ufficio, davanti al pc, non è salutare.

A dimostrarlo è una recente ricerca neozelandese condotta su giovani adulti, sia maschi che femmine, dal peso normale. Lo studio, condotto dalla Nuova Zelanda, testimonia quanto questa abitudine sempre più diffusa al giorno d’oggi abbia delle conseguenze negative sulla salute delle persone. Esse si ripercuotono sia sul senso di sazietà che sull’umore delle persone.

Solo il numero delle calorie assunte rimane invariato. I livelli di stress emotivo invece si impennano rispetto a chi ha l’abitudine di mangiare serenamente a tavola concedendosi una meritata pausa pranzo. Dai risultati della ricerca è emerso che il dato relativo allo stress è quello più evidente e allarmante.In assenza di lavoro, i livelli pre-pranzo di stress si riducono di quasi due terzi mangiando un pezzo di pizza. Invece, stimolati dal lavoro le persone implicate risultano molto stressate e nervose. Il livello di stress percepito è considerevolmente raddoppiato.

Chi mangia davanti alla tv o al pc percepirà meno il piacere del cibo e si sentirà meno sazio. Mangerà per inerzia senza rilassarsi e godersi il meritato riposo della pausa pranzo. Sarà portato a essere tentato nelle ore successive da spuntini non salutari. Il suo senso di sazietà a pranzo sarà ridotto. A tal proposito, la ricerca dimostra che chi ha questa abitudine risulta più in sovrappeso. Mangia senza effettuare una selezione del cibo da consumare. Tende ad aumentare gradualmente il consumo di calorie in cerca di soddisfazione e piacere perché è lo stimolo del lavoro durante la pausa pranzo che lo sottrae notevolmente.

Alla luce dei risultati di questa interessante ricerca, i nutrizionisti consigliano di “staccare” concretamente durante la pausa pranzo. Allontanarsi dalla postazione pc consente di fare il pieno di benessere psicofisico e godere del piacere del cibo sano.