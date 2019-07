Prova costume: si perde peso con il relax

Basta alle diete last minute e ai rimedi fai da te, che favoriscono solo un dimagrimento limitato e poco salutare: per la prova costume l'obiettivo è perdere la massa grassa, in modo sano e senza stress. È quello che consigliano esperti e nutrizionisti, da sempre contrari alle diete dimagranti sbilanciate e affamanti, consigliando invece uno stile salutare da seguire nel tempo. Meglio accogliere un umore più rilassante ed equilibrato, un compendio di scelte e azioni in grado di concretizzare uno stile di vita da adottare quotidianamente. Quelle che gli esperti definiscono buone abitudini salutari, da affrontrare con serenità e vitalità.

La bella stagione favorisce il movimento e le attività all'aria aperta, magari a piedi nudi a diretto contatto con erba o sabbia, così da agevolare anche la circolazione e il benessere che può derivare dal contatto. Ma anche scampagnate, lunghe camminate o corse, quindi nuotate, sport o pedalte in bici da effettuare la mattina presto o all'imbrunire, per attivare il metabolismo. Il sole potrebbe trasformarsi in un ottimo alleato per un work-out meno gravoso, dove unire tintarella ed esercizio, ma senza stress così da stimolare il benessere psicofisico. Atività e abitudini da proseguire anche durante il momento del rientro a settembre, pianificando per tempo un appuntamento con un nutrizionista oppure scegliendo una palesta adatta alle proprie esigenze. Un planning importante che aiuta a matenere attivo sia il corpo che la mente, sfruttando il mood positivo garantito dall'estate.

Regole che devono rientrare nella routine quotidiana a partire da un'alimentazione sana, bilanciata, calibrata senza cedere agli eccesi o alle privazioni, evitando perciò di saltare i pasti. Con un occhio di riguardo per l'idratazione personale, necessaria per il benessere di corpo, pelle e mente, da sostenere tramite l'assunzione di acqua naturale anche aromatizzata con frutta, spezie ed erbe o centrifugati di frutta e verdura e tisane, diminuendo al contempo l'assuzione di caffè. Regole semplici da affiancare a una routine di sonno-veglia precisa, utile al recupero delle energie e in grado di tenere sotto controllo gli ormini legati alla fame allo stress. Un percorso da affrontare serenamente e senza fretta, una passo dopo l'altro, volendosi bene, concedendosi anche momenti di relax e cura in qualche centro massaggi o spa.