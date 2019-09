Salute: artrite, psoriasi e Morbo di Chron sempre più frequenti

Capita sempre più frequentemente che le malattie autoimmuni possano presentarsi insieme.

È un fatto che emerge negli ultimi anni dalle ricerche mediche e, come riporta Adnkronos, gli scienziati si sono concentrati sul legame tra tre malattie molto diverse come psoriasi, artrite e morbo di Crohn. Tutte e tre presentano uno stato infiammatorio cronico, ma perché appaiono sovente contemporaneamente nel 25% delle persone che soffrono di disturbi autoimmuni?

“ Le malattie reumatiche infiammatorie sono spesso sistemiche, ossia possono colpire organi diversi "- spiega Fabrizio Conti, della Cattedra di Reumatologia del Policlinico Umberto I di Roma, coordinatore del corso Gestione Multidisciplinare delle malattie infiammatorie immunomediate, organizzato dall'Accademia Nazionale di Medicina. " Così i pazienti con artrite psoriasica rappresentano il 25% dei pazienti che soffrono di psoriasi, pari a circa 350.000 italiani. Fondamentale dunque mettere il paziente al centro di una visione clinica a 360° così da garantirgli cure più efficaci e personalizzate. In questa ottica un corso di formazione che coinvolga i diversi specialisti che si trovano a gestire le patologie infiammatorie immuno-mediate consentendogli di avere una visione e una gestione globale dei loro pazienti è un'occasione preziosa, utile per migliorare le capacità diagnostiche e prognostiche ma soprattutto per le possibilità di cura dei pazienti ”.

Giampiero Girolomoni della Clinica Dermatologica dell'Università di Verona, coordinatore del corso, ha evidenziato quindi come coloro che soffrono di psoriasi presentano un rischio di quasi quattro volte maggiore di sviluppare malattie croniche intestinali. Ancora Maurizio Vecchi, ordinario di Gastroenterologia all'Università di Milano, ha confermato che il 10-20% di coloro che soffrono di malattie croniche intestinali presenta anche una forma di artrite.