Gli smoothies per un’estate in salute

Lo smoothie è diventato un vero e proprio tormentone in questa stagione estiva.

Appartenente alla categoria dei frullati e dei centrifugati è fonte di molti elementi nutritivi come vitamine e proprietà antiossidanti. Solitamente è consumato a colazione e a merenda.

L’estate è la stagione degli smoothies perché sono refrigeranti. Il merito è da attribuire alla presenza di ghiaccio. Esso li rende freschi ma non eccessivamente gelati. Sono ampiamente utilizzati per sostituire un pasto soprattutto quando fa troppo caldo e non si ha tanta voglia di mangiare. A tal proposito per renderli esaustivamente nutrienti nella loro preparazione vengono aggiunti latticini, frutta secca, cereali o spezie.

Gli smoothies sono apprezzati nella stagione più calda perché secondo i nutrizionisti rispettano la “regola delle cinque porzioni di frutta e verdura” al giorno. Il fabbisogno di verdure e frutta fresca in questa stagione particolare è notevole. Per godere di tutto il loro gusto e beneficio bisogna consumarli appena vengono preparati. Le loro proprietà benefiche si alterano col tempo e nella conservazione in frigo. Gli smoothies si presentano con colori sgargianti che colpiscono e ammaliano i loro consumatori assidui. Questi colori non sono frutto di coloranti artificiali ma sono creati da un grazie al mix di frutti e verdure.

Da non sottovalutare è il loro efficace effetto detox. Per purificarsi da scorie e tossine i migliori smoothies sono a base di mele, carote, frutti di bosco, ananas. Ad ogni colore di smotti è associato un effetto benefico specifico. Noti sono gli smoothies che prevengono l'invecchiamento cellulare a base di agrumi, ananas e carote. E per aumentare le vostre difese immunitarie potete fare il pieno di smoothies ricavati da un mix gustoso di frutti rossi (ribes, mirtilli, more) con fichi e radicchio. È il beverone perfetto per contrastare i malanni che ci attenderanno nella stagione più fredda.