Stanchezza da rientro: i cibi che aiutano

Nota come sindrome del rientro, una sensazione che attanaglia chi, dopo un periodo estivo esaltante, si ritrova a fare i conti con la routine di sempre. Il relax e i tempi dilatati dell'estate trovano spazio solo nella memoria, mentre incalzano le incombenze del quotidiano. Fanno capolino la stanchezza, lo stress, l'ansia, il nervosismo, la spossatezza e la mancanza di energia, che incide anche sul sonno. Per combattere questa condizione, e ricaricare il corpo di nuova vitalità, la tavola può diventare complice e alleata importante. Meglio evitare i cibi troppo ricchi di zucchero, che incidono sui livelli di glicemia agevolando un senso di debolezza. Un discorso simile va esteso ai prodotti troppo raffinati, confezionati e eccessivamente grassi, che possono impegnare eccessivamente la digestione appesantendola.

Meglio preferire un'alimentazione leggera, semplice, pulita, composta da prodotti ricchi di ferro, magnesio e potassio, questi ultimi utili per metabolizzare gli zuccheri e favorire il benessere dei muscoli. Il cibo consumato deve poter ricaricare il fisico nel modo giusto, assicurando quantitativi adeguati di vitamine del gruppo B, antiossidanti - in particolare vitamina C, E ed A - flavonoidi e antocianine. Scegliere i prodotti in modo consapevole è importante, ecco quali sono i migliori contro stanchezza e stress: