A Torino si può partorire come Meghan e Kate: arriva l'ipnosi medica

Arriva anche in Italia il metodo per partorire usato anche da Kate Middleton e Meghan Markle. Si tratta dell'ipnosi medica, che dal prossimo autunno potrà essere praticata all'ospedale Mauriziano di Torino.

"S i tratta di una metodica basata su respiro e rilassamento, che dà autocontrollo e riduce il dolore in sala parto" , spiegano i medici, indicandola come un'alternativa all'epidurale. Non solo il parto potrebbe risultare meno doloroso, ma l'ipnosi potrebbe anche renderlo più corto: " In ipnosi é addirittura possibile dimezzare la durata del travaglio rispetto alla media" . I benefici, però, non saranno solo riservati alle madri. Infatti, alcuni studi dimostrano che ne beneficia anche il nascituro, " perché durante il rilassamento profondo dell'ipnosi sono maggiori l'afflusso di sangue alla placenta e l'ossigenazione fetale ". Il via libera arriva a conclusione di un percorso formativo di alcune ostetriche dell'ospedale, che potranno offrire dei corsi di apprendimento della tecnica dell'autoipnosi, per permettere alle donne di controllare il dolore durante il travaglio e il parto.